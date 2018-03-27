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Наземные перегоны от «Саларьево» до «Столбово» накроют сплошным навесом
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Наземные перегоны от «Саларьево» до «Столбово» накроют сплошным навесом 

Мир24 1 час назад
Наземные перегоны Московского метрополитена от «Саларьево» до «Столбово» накроют металлическим навесом, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.
Как отмечается, высота конструкций составит от 5 до 14 метров, покрытие будет аэродинамические формы, повторяющие контур движущегося поезда. Навесы будут служить защитой инфраструктуры метро и поездов от осадков и несанкционированного проникновения на пути.
Общая протяженность всех навесов составит порядка 6 тыс. погонных метров.
Напомним, ранее Собянин заявил, что московское метро к 2025 году вырастет в два раза. Так, планируется увеличить протяженность линий и количество станций в два раза по сравнению с 2010 годом.
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