Мэр дал поручение организовать место памяти и скорби на Манежной площади

Глава города рассказал, что к нему обратился председатель Общественной палаты Москвы с предложением создать в столице место, где москвичи могли бы выразить свою скорбь по поводу этой беды.

— Прошу совместно с Общественной палатой организовать такое место на Манежной площади, чтобы москвичам было удобно прийти и возложить цветы, отдать память погибшим", — сказал Собянин.

Напомню, в столице Кузбасса сегодня объявлен траур по погибшим во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня»: по последним данным их 64, среди них — 41 ребенок. 13 пострадавших находятся в больницах.

Москвичи вместе с кемеровчанами скорбят по поводу этой трагедии. С понедельника они шли к представительству Кемеровской области на Большой Татарской улице, несли туда свечи, цветы, мягкие игрушки.

Манежная площадь, расположенная в самом центре города, конечно же, удобнее для жителей всех районов столицы.