Началась проверка всех городских торговых центров

— Сотрудники ГУ МЧС России по Москве принимают участие в проверках торгово-развлекательных центров и других мест массового скопления людей, проводимых прокуратурой, — сообщили «ВМ» в пресс-службе столичного главка МЧС. Вместе с активистами движения «Безопасная столица» в рейд отправился и корреспондент «ВМ».

Корреспондент «ВМ» вместе с экспертами и общественниками отправился в два крупнейших столичных ТЦ и узнал, как там соблюдаются правила безопасности.

Огромный торговый комплекс на юго-востоке столицы, на Вешняковской улице, в день посещают десятки тысяч москвичей. Здесь на пяти этажах находятся магазины, многочисленные кафе, детские игровые комнаты, спортзал, аптеки и многое другое. Общая площадь — почти 26 тысяч квадратных метров.

В ходе проверки общественники выяснили, что здесь на некоторых этажах нет датчиков автоматической пожарной сигнализации.

Администратор торгового центра Муххамед Жилов заявил, что сейчас вся система безопасности и оповещения обновляется, и это будет длиться около полутора месяцев. Однако тут усилена охрана.

Внезапную инспекцию мы начали с детской площадки, расположенной на последнем этаже. Внимание обращаем на систему дымоудаления. Как отмечают эксперты, она находится в исправном состоянии.

— Это сплинтерная система пожаротушения, — рассказал президент общественной организации «За безопасный город» Никита Янковой, указывая на небольшие «отростки», торчащие с потолка. — Значит, в центре есть насосная станция. Датчики этой системы реагируют на температуру выше 68 градусов. Кроме того, установлена система автоматического пожаротушения. При возгорании и задымлении сразу же срабатывает сигнализация.

Если температура поднимается выше, то предохранители на них лопаются, и все заливает водой. ПРЯМАЯ РЕЧЬ