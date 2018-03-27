Началась проверка всех городских торговых центров 

Во вторник, 27 марта, городская прокуратура совместно с экспертами главного управления МЧС по Москве начала масштабную проверку. К ним присоединились и представители общественных организаций.
Вместе с активистами движения «Безопасная столица» в рейд отправился и корреспондент «ВМ».
— Сотрудники ГУ МЧС России по Москве принимают участие в проверках торгово-развлекательных центров и других мест массового скопления людей, проводимых прокуратурой, — сообщили «ВМ» в пресс-службе столичного главка МЧС.
Корреспондент «ВМ» вместе с экспертами и общественниками отправился в два крупнейших столичных ТЦ и узнал, как там соблюдаются правила безопасности.
Огромный торговый комплекс на юго-востоке столицы, на Вешняковской улице, в день посещают десятки тысяч москвичей. Здесь на пяти этажах находятся магазины, многочисленные кафе, детские игровые комнаты, спортзал, аптеки и многое другое. Общая площадь — почти 26 тысяч квадратных метров.
В ходе проверки общественники выяснили, что здесь на некоторых этажах нет датчиков автоматической пожарной сигнализации.
Администратор торгового центра Муххамед Жилов заявил, что сейчас вся система безопасности и оповещения обновляется, и это будет длиться около полутора месяцев. Однако тут усилена охрана.
Внезапную инспекцию мы начали с детской площадки, расположенной на последнем этаже. Внимание обращаем на систему дымоудаления. Как отмечают эксперты, она находится в исправном состоянии.
Кроме того, установлена система автоматического пожаротушения. При возгорании и задымлении сразу же срабатывает сигнализация.
— Это сплинтерная система пожаротушения, — рассказал президент общественной организации «За безопасный город» Никита Янковой, указывая на небольшие «отростки», торчащие с потолка. — Значит, в центре есть насосная станция. Датчики этой системы реагируют на температуру выше 68 градусов.
Если температура поднимается выше, то предохранители на них лопаются, и все заливает водой.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Людмила Нефедова, руководитель пресс-службы Московской городской прокуратуры:
— 27 марта сотрудники столичной прокуратуры начали проводить проверки торговых и досугово-развлекательных учреждений на предмет пожарной безопасности. При выявлении нарушений будет проводиться проверка в соответствии с российским законодательством и обязательным привлечением виновных лиц к ответственности. Сотрудники прокуратуры дадут всестороннюю, объективную картину о состоянии пожарной безопасности в столичных организациях торговли и досуга.