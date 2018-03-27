На станции метро можно будет изучать рыб 

Во вторник, 27 марта, определились победители конкурса на разработку архитектурного облика станций метро «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар».
Более 50 компаний со всего мира захотели оставить свой архитектурный след в Московском метрополитене. На конкурс, стартовавший 22 ноября прошлого года, поступили заявки от архбюро и консорциумов зодчих из Аргентины, Великобритании, Израиля, Италии, Нидерландов, Украины, Латвии, а также из восьми городов России.
— Конкурс проходил в два этапа, — рассказал руководитель оргкомитета конкурса Сергей Георгиевский. — В первом были представлены портфолио команд, заявки, эссе на тему того, как они видят будущую работу. Во второй прошли десять финалистов — по пять на каждую станцию. Они представили конкурсные проекты.
Победители получили по 400 тысяч рублей, с ними заключили договор на разработку буклета с архитектурно-градостроительными решениями. По станции метро «Нагатинский Затон» победила концепция архитектурной мастерской Za bor. Ее управляющий директор Арсений Борисенко, презентуя проект, назвал две основные идеи оформления станции.
— Первая — приоритетная — абсолютная простота и технологичность. Вторая заключается в том, чтобы на фоне минимализма не упустить яркий мощный художественный образ, — отметил Борисенко.
— Главное, чтобы все увидели, что в Москве-реке водятся нормальные рыбы, а не с тремя глазами, — иронично заметил в ходе презентации главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
На стенах станции архитекторы предложили изобразить 12 рыб в виде мозаики из гранита. Все эти рыбы действительно водятся в водоемах Москвы и изображены с энциклопедической точностью.
Лучшее архитектурное решение станции «Кленовый бульвар», по мнению жюри конкурса, создала мастерская Archslon. Представитель компании Александр Салов рассказал, что созданию концепции предшествовала исследовательская работа.
— В первую очередь мы проанализировали культурный код близлежащей местности. Рядом находится уникальный объект — заповедник «Коломенское». Изучая его формы и культурные традиции, мы выявили ряд принципов, которые постарались интегрировать в архитектуру станции, — отметил Салов.
Потолки вестибюлей станции «Кленовый бульвар» напоминают асимметричные купола, платформы оформлены в строгих контрастных черно-белых тонах. Верхняя часть стены, отделяющей платформу, декорирована зеркалами, и отражающийся в ней белый свод потолка создает иллюзию расширения пространства над головой.
Архитекторы-финалисты, разработавшие концепции двух станций Большой кольцевой линии метро, по словам Сергея Кузнецова, сумели найти идеальный баланс между технологичностью, экономичностью и идентичностью места.
— Мы больше не строим дворцы, но станции столичного метрополитена по-прежнему остаются ярким архитектурным феноменом, — подчеркнул Кузнецов.
По словам заместителя генерального директора по девелопменту Мосинжпроекта Альберта Суниева, на базе станций Большой кольцевой линии метрополитена «Кленовый бульвар» и «Нагатинский Затон» создадут транспортно-пересадочные узлы.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Рустам Черкесов, директор по проектированию АО «Мосинжпроект»:
— С 2014 года совместно с правительством Москвы мы возродили практику проведения профессиональных конкурсов на разработку архитектурного облика станций Московского метрополитена. С тех пор мы провели три открытых конкурса, где был выбран дизайн для семи станций. Уже в скором времени — летом 2018 года — будет запущен участок Калининско-Солнцевской линии от станции «Раменки» до станции «Рассказовка», где мы сможем воочию увидеть результаты первого конкурса.