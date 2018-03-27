На станции метро можно будет изучать рыб

Во вторник, 27 марта, определились победители конкурса на разработку архитектурного облика станций метро «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар».

Великобритании, Израиля, Италии, Нидерландов, Украины, Более 50 компаний со всего мира захотели оставить свой архитектурный след в Московском метрополитене. На конкурс, стартовавший 22 ноября прошлого года, поступили заявки от архбюро и консорциумов зодчих из Аргентины Латвии , а также из восьми городов России

— Конкурс проходил в два этапа, — рассказал руководитель оргкомитета конкурса Сергей Георгиевский . — В первом были представлены портфолио команд, заявки, эссе на тему того, как они видят будущую работу. Во второй прошли десять финалистов — по пять на каждую станцию. Они представили конкурсные проекты.

Победители получили по 400 тысяч рублей, с ними заключили договор на разработку буклета с архитектурно-градостроительными решениями. По станции метро «Нагатинский Затон» победила концепция архитектурной мастерской Za bor. Ее управляющий директор Арсений Борисенко, презентуя проект, назвал две основные идеи оформления станции.

— Первая — приоритетная — абсолютная простота и технологичность. Вторая заключается в том, чтобы на фоне минимализма не упустить яркий мощный художественный образ, — отметил Борисенко.

Сергей Кузнецов. — Главное, чтобы все увидели, что в Москве-реке водятся нормальные рыбы, а не с тремя глазами, — иронично заметил в ходе презентации главный архитектор Москвы

На стенах станции архитекторы предложили изобразить 12 рыб в виде мозаики из гранита. Все эти рыбы действительно водятся в водоемах Москвы и изображены с энциклопедической точностью.

Лучшее архитектурное решение станции «Кленовый бульвар», по мнению жюри конкурса, создала мастерская Archslon. Представитель компании Александр Салов рассказал, что созданию концепции предшествовала исследовательская работа.

— В первую очередь мы проанализировали культурный код близлежащей местности. Рядом находится уникальный объект — заповедник «Коломенское». Изучая его формы и культурные традиции, мы выявили ряд принципов, которые постарались интегрировать в архитектуру станции, — отметил Салов.

Потолки вестибюлей станции «Кленовый бульвар» напоминают асимметричные купола, платформы оформлены в строгих контрастных черно-белых тонах. Верхняя часть стены, отделяющей платформу, декорирована зеркалами, и отражающийся в ней белый свод потолка создает иллюзию расширения пространства над головой.

Архитекторы-финалисты, разработавшие концепции двух станций Большой кольцевой линии метро, по словам Сергея Кузнецова, сумели найти идеальный баланс между технологичностью, экономичностью и идентичностью места.

— Мы больше не строим дворцы, но станции столичного метрополитена по-прежнему остаются ярким архитектурным феноменом, — подчеркнул Кузнецов.

По словам заместителя генерального директора по девелопменту Мосинжпроекта Альберта Суниева, на базе станций Большой кольцевой линии метрополитена «Кленовый бульвар» и «Нагатинский Затон» создадут транспортно-пересадочные узлы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Рустам Черкесов, директор по проектированию АО «Мосинжпроект»: