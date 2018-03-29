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Пассажиры метро Петербурга стали реже забывать вещи за счет напоминаний
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Пассажиры метро Петербурга стали реже забывать вещи за счет напоминаний 

ТАСС 21 минуту назад
Фото: dp.ru
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Пассажиры Петербургского метрополитена стали реже забывать вещи, что значительно сократило число проверок бесхозных предметов, обнаруженных в подземке. Прежде всего этому поспособствовала информационная работа пресс-службы метро Санкт-Петербурга, считает помощник начальника главного управления Росгвардии по городу и Ленинградской области Алексей Данке.
Метро Петербурга постоянно информирует граждан о последствиях оставления вещей в подземке. Пресс-служба подземки совместно с художниками разработала комиксы, посвященные забытым вещам. Их герои в стихотворной форме рассказывают, к примеру, о том, что забытая сумка или коробка с пиццей становятся причиной закрытия метро. Пассажирам также напоминают о необходимости следить за своими вещами и не забывать их через звуковое информирование.
"Наши сотрудники выезжают на объекты метрополитена и также со всей ответственностью, внимательностью проверяют те вещи, которые граждане оставляют на объектах метрополитена. Очевидно, что таких выездов стало меньше. Я считаю, что это благодаря пресс-службе метрополитена, которая через социальные сети проводит определенную работу [напоминая о необходимости не забывать вещи]. Допустим, в марте таких выездов у нас было около 20, в феврале порядка 60, то есть значительно уменьшается количество выездов", — сказал он.
Закрытие станций Петербургского метрополитена для проверки бесхозного предмета является стандартной мерой безопасности, однако из-за таких проверок станции становятся недоступными для граждан на неопределенное время. Иногда из-за проверки станции пассажиры не могут попасть на станцию в течение 2,5 часов.
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