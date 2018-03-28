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Новые правила досмотра пассажиров метро вступят в силу в Петербурге с 6 апреля
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Новые правила досмотра пассажиров метро вступят в силу в Петербурге с 6 апреля 

RT на русском 1 час назад
Фото: Главный региональный
Новые правила досмотра пассажиров Петербургского метрополитена вступят в силу с 6 апреля, сообщает Nation News. Досматривать планируется только тех граждан, на которых сработали стационарные рамки, и подозрительных лиц.
Сотрудники метро и правоохранительных органов вправе использовать радиационный контроль и металлодетекторы. В случае срабатывания рамок на входе, могут быть задействованы переносные и ручные детекторы металла, рентгенотелевизионные установки и другие средства обнаружения опасных веществ.
Подобная практика уже применяется на нескольких станциях Московского метрополитена.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что работы на станции «Новокрестовская» в Петербурге перешли в финальную стадию.
RT на русском: последние новости
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