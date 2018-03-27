Ещё
Воробьев: утилизация отходов от реновации в Москве не создаст проблему для Подмосковья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Воробьев: утилизация отходов от реновации в Москве не создаст проблему для Подмосковья 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Утилизация отходов от программы реновации московского жилья не создаст проблему для Подмосковья. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
"У Москвы есть программа, которая позволяет говорить о том, что не будет являться проблемой снос старых пятиэтажек", — ответил Воробьев на вопрос о том, создаст ли для Подмосковья проблему программа реновации Москвы с точки зрения утилизации отходов.
Воробьев отметил, что этот вопрос часто задают правительству Московской области. При этом более насущной проблемой является утилизация бытовых отходов.
Президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону «О статусе столицы Российской Федерации», утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу вошло более 5 тыс. домов, большинство из которых — пятиэтажные «хрущевки». Это почти 70% имеющегося жилищного фонда такого типа в Москве.
ТАСС: последние новости
Останкинская башня выключила подсветку в память о погибших в Кемерове. Видеотрансляция Путин подписал указ о трауре 28 марта в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове Роспотребнадзор: эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен почти на 85%
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова рассказала о провале Мэй270
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным239
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово399
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово8
В Сети определились с закрытием консульств США в РФ106
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение