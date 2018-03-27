Воробьев: утилизация отходов от реновации в Москве не создаст проблему для Подмосковья

"У Москвы есть программа, которая позволяет говорить о том, что не будет являться проблемой снос старых пятиэтажек", — ответил Воробьев на вопрос о том, создаст ли для Подмосковья проблему программа реновации Москвы с точки зрения утилизации отходов.

Воробьев отметил, что этот вопрос часто задают правительству Московской области . При этом более насущной проблемой является утилизация бытовых отходов.