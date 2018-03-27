Снег, мороз и гололед: весна снова откладывается

Москве продлен желтый уровень погодной опасности. К ночи в столицу вновь придут морозы. Всему виной арктический циклон, который принесет гололедицу и опасный порывистый ветер. Горожан просят внимательно смотреть под ноги, а водителей пересесть на общественный транспорт.

В эти мартовские сутки погода приготовила москвичам сразу весь зимний набор: снег, ветер и крепкий мороз и под конец дня — солнце! Утром на столицу обрушился снегопад, и город сразу стал в пробках. Пока машины стояли, пешеходы спешили на работу по гололеду через снежное месиво. «Ну что же делать! У природы нет плохой погоды. Но весны, конечно, хочется», — говорит девушка. «Мы живем на Севере, весна придет в апреле», — считает мужчина.

Коммунальщики снова усиленно принялись за расчистку дорог и дворов. Повезло, что снегопад был недолгим. Уже к обеду стихло, небо прояснилось, и даже ненадолго выглядывало солнце, но столбики термометров уверенно поползли вниз.

Холод принес арктический антициклон, он уже побывал в Санкт-Петербурге и вот теперь добрался до столицы. Специалисты уверяют, что погода вполне нормальная для марта, пусть и холодного. Среднемесячная температура минус 5 градусов. Это ниже нормы, но до рекорда далеко.

"Ничего необычного в этом нет, — подтверждает ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии МГУ имени М. В. Ломоносова Михаил Локощенко . — Такой же холодный март наблюдался пять лет назад в 2013 году, когда среднемесячная температура тоже составила минус 6 градусов. А в далеком 1812 году в Москве среднемесячная температура в марте была минус 13,3 градуса".

Роман Вильфанд. Снега тоже немного, хотя сегодня его на сантиметр стало больше. Ну а дальше жителей региона снова ждут морозы, особенно по ночам, которые спадут только к выходным. «В субботу и в воскресенье температура изменится. Давление начнет понижаться. Будут небольшие осадки в виде мокрого снега, дневные температуры уже будут в диапазоне плюс 3-5 градусов», — сообщил директор Гидрометцентра России

Гололед, ветер и минус — это прогноз на завтра. Москвичей просят быть осторожными. Несмотря на то, что календарная весна уже как месяц, климатическая придет только в начале апреля. Раньше на устойчивое тепло рассчитывать не приходится.