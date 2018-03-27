Прогноз риелторов: квартиры существенно подорожают из-за строительства станций метро

До конца нынешнего года планируется ввести 25 станций подземки. Как на их появление отреагирует рынок?

Планы развития подземки у столичных властей весьма обширные. В течение четырех ближайших лет в Москве построят 137 километров линий метро и 60 новых станций. Открытие метро по-разному влияет на стоимость жилья. Так, цены на новостройки практически не растут.

— Девелоперы, разумеется, очень хорошо осведомлены о планах властей. Если станция метро рядом со строящимся комплексом будет открыта в течение года-двух, то застройщики уже заложили этот фактор в стоимость квадратного метра, — уверяет исполнительный директор риелторской компании «Север СК» Игорь Караваев

На вторичном рынке ситуация иная.

— Если метро нет, а есть лишь планы по его строительству, то квартира, скорее, просто быстрее продастся, — уверен Игорь Александрович. — Однако цена ее вряд ли будет выше, чем если бы планов по строительству не было. А вот если стройка уже идет, заложена станция, да еще в пешей доступности от дома, то цена квартиры может вырасти на 5–10 процентов.

Причем, как считает гендиректор компании «Гео Девелопмент» Максим Лещев , цены повысятся даже в элитных жилых комплексах.

— Да, владельцы такой недвижимости — люди обеспеченные, у них есть автомобили, и метро вроде бы совсем не нужно, — рассуждает эксперт. — Но надо понимать: у всех этих людей есть родственники, которым метро нужно: например, престарелые родители и дети. Более того, в Москве время от времени случаются погодные аномалии — например, сильные снегопады или затяжные дожди, в результате чего на дорогах образуются серьезные пробки. Поэтому многие автовладельцы пересаживаются на метро. Иными словами, этот вид транспорта служит своеобразной страховкой.

Серьезное влияние открытие новых станций оказывает на стоимость аренды жилья. Цены — в зависимости от востребованности района и удаленности от метро — могут вырасти, по оценкам риелторов, на 10–25 процентов.

— Практически все снимающие жилье люди работают. Это не пенсионеры и не дети, которые могут годами не выезжать за пределы своего района и для кого особой роли не играет, есть рядом метро или нет, — рассказывает Игорь Караваев. — Для арендаторов же близость к метро очень важна, ведь они пользуются этим транспортом минимум пять дней в неделю. А многие каждый день. Поэтому за близость станции подземки большинство готовы доплачивать.

Впрочем, как отмечают риелторы, если говорить о продаже квартиры, то появление метро сейчас играет все меньшую роль.

— Взять, например, Митино или Жулебино. После того как туда пришла подземка, цены на вторичке выросли в среднем на 20, а то и 25 процентов, — рассказывает Игорь Караваев. — И это логично: ведь из этого «замкадья» до подземки люди могли добираться по пробкам час. Сейчас же метро строится в районах не столь удаленных от «цивилизации». Там подземка уже не сенсация. Просто оно стало ближе, и все.