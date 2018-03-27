Ещё
Загруженность столичных дорог оценивается в 4 балла
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Загруженность столичных дорог оценивается в 4 балла 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Загруженность дорог в Москве оценивается в четыре балла, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».
Движение затруднено на внешней стороне Московской кольцевой автодороги на юго-западе и севере и на внутренней стороне в западной части МКАД.
Затруднения на Киевском и Новорижском шоссе от МКАД в сторону области.
На Третьем транспортном кольце движение затруднено на севере.
В центре Москвы движение затруднено на ул. Моховая, Петровка, ряде переулков, в Театральном проезде, на Новой Площади, передает Агентство «Москва».
Национальная Служба Новостей: последние новости
Кузбасс на три дня погрузился в траур Детский омбудсмен рассказал о проверках в Кемерово после пожара в ТЦ Почтить память о погибших в Кемерове можно на трех площадках Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова рассказала о провале Мэй261
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным237
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово397
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово7
В Сети определились с закрытием консульств США в РФ105
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение