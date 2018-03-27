Загруженность столичных дорог оценивается в 4 балла

Загруженность дорог в Москве оценивается в четыре балла, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

Движение затруднено на внешней стороне Московской кольцевой автодороги на юго-западе и севере и на внутренней стороне в западной части МКАД.

Затруднения на Киевском и Новорижском шоссе от МКАД в сторону области.

На Третьем транспортном кольце движение затруднено на севере.