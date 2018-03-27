Бесшумные турникеты появились на «Воробьевых горах»

На станции метро «Воробьевы горы» установили бесшумные турникеты. Новые турникеты работают быстро и безопасно, позволяя пассажирам не задерживаться при входе на станцию и выходе в город, сообщает газета «Москва За Калужской заставой».

Один из турникетов в линейке на каждой станции шире, чем остальные. Через него удобно проходить пассажирам с детскими колясками и большими сумками. Устройства изготавливают из нержавеющей стали, устойчивой к царапинам, поэтому они долгое время не нуждаются в дополнительном ремонте. Пропускная способность каждого турникета составляет около 1,2 тысячи человек в час.

На турникеты нового типа также можно устанавливать терминалы для бесконтактной оплаты проезда при помощи смартфонов или банковских карт. Отметим, что новое оборудование ранее появилось и на станциях метро «Новые Черемушки», «Профсоюзная» и «Калужская». Работа по замене старых турникетов продолжится и далее.