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Бесшумные турникеты появились на «Воробьевых горах»
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Бесшумные турникеты появились на «Воробьевых горах» 

Мои Черемушки 3 часа назад
Фото: Мои Черемушки
На станции метро «Воробьевы горы» установили бесшумные турникеты. Новые турникеты работают быстро и безопасно, позволяя пассажирам не задерживаться при входе на станцию и выходе в город, сообщает газета «Москва За Калужской заставой».
Один из турникетов в линейке на каждой станции шире, чем остальные. Через него удобно проходить пассажирам с детскими колясками и большими сумками. Устройства изготавливают из нержавеющей стали, устойчивой к царапинам, поэтому они долгое время не нуждаются в дополнительном ремонте. Пропускная способность каждого турникета составляет около 1,2 тысячи человек в час.
На турникеты нового типа также можно устанавливать терминалы для бесконтактной оплаты проезда при помощи смартфонов или банковских карт. Отметим, что новое оборудование ранее появилось и на станциях метро «Новые Черемушки», «Профсоюзная» и «Калужская». Работа по замене старых турникетов продолжится и далее.
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