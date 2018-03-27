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Загруженность столичных дорог оценивается в четыре балла
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Загруженность столичных дорог оценивается в четыре балла 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Загруженность дорог в Москве оценивается в четыре балла, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».
Согласно его данным движение затруднено на внешней стороне МКАД на юго-западе (в районе пос. Мосрентген и Тропарево-Никулино) и севере (в районе Химок). Кроме того, автомобильные заторы зафиксированы на внутренней стороне в западной части МКАД — от пересечения с Рублевским шоссе до пересечения с Волоколамским шоссе. Кроме того, затруднения в движении наблюдаются на Киевском и Новорижском шоссе от МКАД в сторону области.
На Третьем транспортном кольце движение затруднено на севере — от Белорусского до Рижского вокзалов.
В центре Москвы движение затруднено на ул. Моховая, Петровка, Новый Арбат (в сторону центра), на Гоголевском бульваре, в Георгиевском, Козлицком, Звонарском, Фуркасовском, Большом Златоустьинском, Лучниковом и Ветошном пер., в Театральном проезде, на Новой Площади.
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