Загруженность столичных дорог оценивается в четыре балла

Загруженность дорог в Москве оценивается в четыре балла, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

Согласно его данным движение затруднено на внешней стороне МКАД на юго-западе (в районе пос. Мосрентген и Тропарево-Никулино) и севере (в районе Химок ). Кроме того, автомобильные заторы зафиксированы на внутренней стороне в западной части МКАД — от пересечения с Рублевским шоссе до пересечения с Волоколамским шоссе. Кроме того, затруднения в движении наблюдаются на Киевском и Новорижском шоссе от МКАД в сторону области.

На Третьем транспортном кольце движение затруднено на севере — от Белорусского до Рижского вокзалов.

В центре Москвы движение затруднено на ул. Моховая, Петровка, Новый Арбат (в сторону центра), на Гоголевском бульваре, в Георгиевском, Козлицком, Звонарском, Фуркасовском, Большом Златоустьинском, Лучниковом и Ветошном пер., в Театральном проезде, на Новой Площади.