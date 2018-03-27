Заполняемость поездов «Ласточка» по маршруту Москва — Иваново достигла 100%

Заполняемость поездов «Ласточка» из Москвы в Иваново приблизились к 100% после 2 недель с момента запуска, сообщили РЖД

«С момента запуска, с 13 марта 2018 года, электропоездов «Ласточка» по маршруту Москва — Иваново и в обратном направлении ими было перевезено 17,7 тыс. пассажиров. Заполняемость их сегодня составляет около 100%», — говорится в сообщении.

Поезда «Ласточка» курсируют ежедневно 5-вагонными составами, делая по 2 рейса во встречном направлении, отправляясь в утренние и вечерние часы из Москвы и Иваново. В поезде пассажирам предложено 3 класса обслуживания — бизнес-класс, эконом-класс и базовый туристический класс.

В настоящее время (по 12 мая включительно) на билеты для пассажиров, следующих по маршруту Москва — Иваново и в обратном направлении, действуют специальные фиксированные тарифы: базовый класс — 459 рублей, экономический класс — 503 рубля, бизнес — 1 501 рубль.