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Заполняемость поездов «Ласточка» по маршруту Москва — Иваново достигла 100%
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Заполняемость поездов «Ласточка» по маршруту Москва — Иваново достигла 100% 

Rambler News Service 3 часа назад
Заполняемость поездов «Ласточка» из Москвы в Иваново приблизились к 100% после 2 недель с момента запуска, сообщили РЖД.
«С момента запуска, с 13 марта 2018 года, электропоездов «Ласточка» по маршруту Москва — Иваново и в обратном направлении ими было перевезено 17,7 тыс. пассажиров. Заполняемость их сегодня составляет около 100%», — говорится в сообщении.
Поезда «Ласточка» курсируют ежедневно 5-вагонными составами, делая по 2 рейса во встречном направлении, отправляясь в утренние и вечерние часы из Москвы и Иваново. В поезде пассажирам предложено 3 класса обслуживания — бизнес-класс, эконом-класс и базовый туристический класс.
В настоящее время (по 12 мая включительно) на билеты для пассажиров, следующих по маршруту Москва — Иваново и в обратном направлении, действуют специальные фиксированные тарифы: базовый класс — 459 рублей, экономический класс — 503 рубля, бизнес — 1 501 рубль.
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