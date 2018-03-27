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Департамент культуры Москвы отменил все развлекательные мероприятия 28 марта
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Департамент культуры Москвы отменил все развлекательные мероприятия 28 марта 

Москва меняется 3 часа назад
Фото: Москва меняется
Об этом сообщает Агенство городских новостей «Москва».
«Мы отменяем развлекательные и увеселительные зрелищные мероприятия, запланированные на 28 марта, в учреждениях, подведомственных департаменту культуры Москвы», — заявил собеседник агентства.
Напомним, что Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем национального траура в связи с трагедией в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».
Фото © Полина Наседкина / Москва меняется
Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
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