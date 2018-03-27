Об этом сообщает Агенство городских новостей «Москва».
«Мы отменяем развлекательные и увеселительные зрелищные мероприятия, запланированные на 28 марта, в учреждениях, подведомственных департаменту культуры Москвы», — заявил собеседник агентства.
Напомним, что Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем национального траура в связи с трагедией в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».
Фото © Полина Наседкина / Москва меняется
Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
Сообщение Департамент культуры Москвы отменил все развлекательные мероприятия 28 марта появились сначала на Москва Меняется.