На Манежной площади проходит акция в память о жертвах пожара в Кемерове

На Манежной площади в Москве проходит акция в память о погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове , передает телеканал «Москва-24». По данным СКР, погибло 64 человека, в том числе дети. На Манежную площадь жители столицы несут цветы, мягкие игрушки, зажигают свечи, сообщила корреспондент телеканала. К мемориалу погибших возложил цветы также мэр Москвы Сергей Собянин Ранее поручение организовать на Манежной площади место для выражения памяти и скорби погибшим при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове дал Сергей Собянин.