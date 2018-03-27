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На Манежной площади проходит акция в память о жертвах пожара в Кемерове
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

На Манежной площади проходит акция в память о жертвах пожара в Кемерове 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: Ридус
На Манежной площади в Москве проходит акция в память о погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, передает телеканал «Москва-24». По данным СКР, погибло 64 человека, в том числе дети.
На Манежную площадь жители столицы несут цветы, мягкие игрушки, зажигают свечи, сообщила корреспондент телеканала. К мемориалу погибших возложил цветы также мэр Москвы Сергей Собянин.
Ранее поручение организовать на Манежной площади место для выражения памяти и скорби погибшим при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове дал Сергей Собянин.
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