Электричкам Московского железнодорожного узла назначили допостановки к Пасхе

Дополнительные остановки назначили электричкам Московского железнодорожного узла к Вербному воскресенью и Пасхе, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Для удобства пассажиров в Вербное Воскресенье и на Пасху, 1 и 8 апреля, Московская железная дорога совместно с компанией-перевозчиком назначила 42 пригородным поездам Мосузла дополнительные остановки на станциях и остановочных пунктах, расположенных рядом с местами, которые люди массово посещают в эти дни — храмы и кладбища», — говорится в сообщении.

Количество остановок у электричек увеличится в зависимости от направления и маршрута: на Казанском направлении дополнительные остановки на остановочных пунктах «Ильинская» и «Удельная» — пяти электропоездам; на Курском — на остановочных пунктах «Бутово» и «Щербинка» — трем электропоездам; на Горьковском — на остановочном пункте «Никольская» — трем электропоездам; на Савеловском — на остановочном пункте «Новодачная» — трем электропоездам.

А также на Белорусском — на остановочных пунктах «Здравница» и «Отрадное» — двум электропоездам; на Рижском — на остановочных пунктах «Миитовская» и «Троицкая» — шести электропоездам; на Киевском — на остановочных пунктах «Алабино», «Сколково» и станции «Крекшино» — 10 электропоездам; на Павелецком — на остановочных пунктах «Булатниково», «Чертаново» и «Калинина» — 10 электропоездам.