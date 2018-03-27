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Электричкам Московского железнодорожного узла назначили допостановки к Пасхе
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Электричкам Московского железнодорожного узла назначили допостановки к Пасхе 

РИАМО 18 минут назад
Фото: РИАМО
Дополнительные остановки назначили электричкам Московского железнодорожного узла к Вербному воскресенью и Пасхе, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.
«Для удобства пассажиров в Вербное Воскресенье и на Пасху, 1 и 8 апреля, Московская железная дорога совместно с компанией-перевозчиком назначила 42 пригородным поездам Мосузла дополнительные остановки на станциях и остановочных пунктах, расположенных рядом с местами, которые люди массово посещают в эти дни — храмы и кладбища», — говорится в сообщении.
Количество остановок у электричек увеличится в зависимости от направления и маршрута: на Казанском направлении дополнительные остановки на остановочных пунктах «Ильинская» и «Удельная» — пяти электропоездам; на Курском — на остановочных пунктах «Бутово» и «Щербинка» — трем электропоездам; на Горьковском — на остановочном пункте «Никольская» — трем электропоездам; на Савеловском — на остановочном пункте «Новодачная» — трем электропоездам.
А также на Белорусском — на остановочных пунктах «Здравница» и «Отрадное» — двум электропоездам; на Рижском — на остановочных пунктах «Миитовская» и «Троицкая» — шести электропоездам; на Киевском — на остановочных пунктах «Алабино», «Сколково» и станции «Крекшино» — 10 электропоездам; на Павелецком — на остановочных пунктах «Булатниково», «Чертаново» и «Калинина» — 10 электропоездам.
«Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (http://pass.rzd.ru)», — уточняется в сообщении.
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