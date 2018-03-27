Подборка самых популярных видеороликов о столице в соцсетях

Новая порция роликов о Москве — недельная подборка самых популярных и обсуждаемых! Вам тоже есть что сказать? Присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте!:)

Ваш ребёнок не любит овощи? В школе 1270 эту проблему решили креативно! Новый ролик из серии «5 фактов». На этот раз отправляемся на Таганку!

Москва забирает лучших специалистов из регионов? На самом деле, всё немного не так.

У Большой кольцевой линии маленький юбилей: ей исполнился месяц:) Успели прокатиться по первому участку?

Услуг по полису ОМС гораздо больше, чем вам кажется. Например, в Москве можно провести дорогостоящую процедуру ЭКО бесплатно!

К Чемпионату мира по футболу 2018 готовят не только стадионы, но и прилегающие к ним станции. Вот, например, из годичной «спячки» вышел свежим и обновлённым южный вестибюль станции метро «Спортивная».

Реставрация памятников культуры — дело тонкое. И если за него берутся непрофессионалы, историческое здание превращается в объект насмешек.

Чтобы повышать безопасность в городе, необходимо улучшать условия, в которых работаеют те, кто эту безопасность обеспечивают, так?

Слышали когда-нибудь о брейнфитнесе? Тренировки для мозга — залог долгой и активной жизни. Московские пенсионеры теперь могут это делать бесплатно!

Метро в Москве растёт как на дрожжах. Казалось бы, только недавно — 5 станций БКЛ. И вот — ещё 3 на салатовой ветке!

В Москве успешно запустили пилотный проект для старшего поколения. Почему именно сейчас? Рассказывает Сергей Собянин

23 марта ЦИК официально огласил итоги президентских выборов. В этот же день вновь избранный глава государства Владимир Путин выступил с обращением к своему народу.

Москва культурная — это не только театры и музеи, хотя и они тоже! А где ещё можно получить зарядку для души? Рассказываем