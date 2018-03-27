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Спортивный комплекс с бассейном построят в 2019 году на востоке Москвы
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Спортивный комплекс с бассейном построят в 2019 году на востоке Москвы 

РИАМО 1 час назад
Строительство спортивного комплекса с бассейном на Измайловском бульваре начнется в этом году в столичном районе Восточное Измайлово, пока идет проектирование, в эксплуатацию объект планируют ввести уже в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.
«Спорткомплекс будет включать в себя пять специализированных зон для занятий художественной гимнастикой, раздевалки, гардеробы, помещения для тренера и судей, два бассейна: для обучения детей плаванию размером 10 на 8 метров и основной 25 на 16 метров на шесть дорожек, а также тренажерный и хореографический залы», — говорится в сообщении.
Общая площадь объекта составит 5755 квадратных метров. Здание переменной этажности построят на месте существующего гимнастического зала. На уровне второго этажа запроектированы две стеклянные переходные галереи в существующие корпуса.
В здании будет создана безбарьерная среда, все основные спортивные зоны будут связаны тремя лифтами.
Фасады спорткомплекса украсит яркая отделка, которая оживит окружающую застройку: панели красных, оранжевых и розовых оттенков, чередующиеся с панорамным остеклением.
«Объект включен в Адресную инвестиционную программу Москвы, которая реализуется под руководством мэра Сергея Собянина. В 2018 году предусмотрено строительство 13 спортивных объектов, в том числе три футбольных поля, два ФОКа, три ВМХ-велодрома, четыре спортивных комплекса», — уточнил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
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