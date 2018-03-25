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Синоптики пообещали, что весна в Москву придет в апреле
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Синоптики пообещали, что весна в Москву придет в апреле 

РИА Новости 25 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Климатическая весна придет в российскую столицу 3 апреля — начнется мощное потепление, а снег растает к 17 апреля, сообщил РИА Новости специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец в воскресенье.
"До конца марта мы ещё остаемся в холоде — ночью минус 5 — минус 10 градусов, днём около нуля. Начиная с 3 апреля, с опозданием ровно на неделю, в столицу придет климатическая весна — мощное потепление, которое к Пасхе, к Благовещению приведет к очень высоким температурным показателям", — сказал он.
Тишковец рассказал, что снег растает в Москве к 15-17 апреля и к 20-25 апреля снежный покров сойдет и в лесах.
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