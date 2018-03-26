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Обзор прессы: через неделю в Москву придет мощное потепление
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Обзор прессы: через неделю в Москву придет мощное потепление 

Мир24 26 марта 2018
Фото: Мир24
«МИР 24» предлагает обзор самых обсуждаемых в Содружестве новостей в понедельник, 26 марта.
Метеорологи заявили, что 3 апреля в Москву придет весна и начнется «мощное потепление», сообщают «Известия». Однако снег продержится до Пасхи (праздник встретят 8 апреля) и растает только ближе к середине месяца.
Потопа в Москве не будет. Об этом со ссылкой на «Мосводоканал» сообщает «Вечерняя Москва». Хотя снега этой зимой выпало много, запасы воды в сугробах не выше нормы. Водохранилища готовы принять весь сток. А на случай возможных подтоплений есть 260 единиц спецтехники.
Между небом и землей
Как работают синоптики?
Клещи скоро начнут охоту. Кровососущие проснутся, как только почва прогреется до 0,3 градуса. Это произойдет уже через пару недель, пишет «Российская газета». Об ошейниках против паразитов следует вспомнить владельцам собак. Ведь именно их питомцы, незащищенные одеждой, и станут первыми жертвами насекомых.
Чернобыль по-голливудски. Съемки сериала об аварии на Чернобыльской АЭС начал один из американских каналов, пишет газета «Труд». Создатели проекта собрали звездный состав. Например, главную роль физика-ядерщика сыграет профессор Мориарти из «Шерлока Холмса» — британский актер Джаред Харрис.
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