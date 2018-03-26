Обзор прессы: через неделю в Москву придет мощное потепление

«МИР 24» предлагает обзор самых обсуждаемых в Содружестве новостей в понедельник, 26 марта.

Метеорологи заявили, что 3 апреля в Москву придет весна и начнется «мощное потепление», сообщают «Известия» . Однако снег продержится до Пасхи (праздник встретят 8 апреля) и растает только ближе к середине месяца.

Потопа в Москве не будет. Об этом со ссылкой на «Мосводоканал» сообщает «Вечерняя Москва». Хотя снега этой зимой выпало много, запасы воды в сугробах не выше нормы. Водохранилища готовы принять весь сток. А на случай возможных подтоплений есть 260 единиц спецтехники.

Между небом и землей

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Клещи скоро начнут охоту. Кровососущие проснутся, как только почва прогреется до 0,3 градуса. Это произойдет уже через пару недель, пишет « Российская газета ». Об ошейниках против паразитов следует вспомнить владельцам собак. Ведь именно их питомцы, незащищенные одеждой, и станут первыми жертвами насекомых.

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