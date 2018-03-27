Закрытие участка фиолетовой ветки: мобильные кассы продали более 7 тыс. билетов

В мобильных кассах и на стойках в понедельник, 26 марта, продали более 7 тысяч билетов на одну поездку во время закрытия фиолетовой ветки. Об этом порталу Москва 24 сообщает пресс-служба Московского метрополитена.

Во избежание очередей возле станций «Выхино» и «Кузьминки» разместили 6 мобильных касс, в которых можно за наличные купить билеты на одну поездку. Они также продаются на 7 дополнительных стойках, размещенных на станциях «Кузьминки», «Комсомольская», «Авиамоторная», «Электрозаводская».

Больше всего билетов было продано на станции «Кузьминки» — более 3,7 тысячи. На «Выхино» реализовали порядка 1,5 тысячи билетов, на станции «Комсомольская» Сокольнической линии — 1,4 тысячи билетов.

На «Авиамоторной» и «Электрозаводской» суммарно продали более 500 билетов, уточняется в сообщении.

Станции Таганско-Краснопресненской линии «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» закрыты для пассажиров в период с 24 по 30 марта включительно в связи со строительством Кожуховской линии метро. В настоящее время поезда курсируют только от «Планерной» до «Выхино» и обратно. Для проезда пассажиров запустили бесплатные компенсационные автобусные маршруты «КМ».