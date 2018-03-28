Электрички будут делать дополнительные остановки в Вербное Воскресенье и на Пасху

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Для удобства пассажиров в Вербное Воскресенье и на Пасху, 1 и 8 апреля, Московская железная дорога назначила многим пригородным поездам Московского железнодородного узла дополнительные остановки. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

Остановки будут осуществляться на пунктах, расположенных рядом с местами, которые люди массово посещают в эти дни — храмы и кладбища.