Электрички будут делать дополнительные остановки в Вербное Воскресенье и на Пасху 

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Для удобства пассажиров в Вербное Воскресенье и на Пасху, 1 и 8 апреля, Московская железная дорога назначила многим пригородным поездам Московского железнодородного узла дополнительные остановки. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.
Остановки будут осуществляться на пунктах, расположенных рядом с местами, которые люди массово посещают в эти дни — храмы и кладбища.
На Курском направлении три электропоезда будут высаживать пассажиров на станциях Бутово и Щербинка. С более подробной информацией можно ознакомиться на остановочных пунктах или на сайте Российской железной дороги.