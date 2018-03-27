Названы дизайнеры двух будущих станций московского метро

Сергея Кузнецова. Победителями международного конкурса по разработке дизайна двух будущих станций Московского метрополитена «Нагатинский затон» и «Кленовый бульвар» стали архбюро Za Bor и ARCHSLON, сообщают «Известия» со ссылкой на главного архитектора Москвы

«Конкурс завершен. Победили сильнейшие. Важно, что мы получили новые молодые имена в архитектуре. Это стало уже московской традицией — на конкурсах находить сильные и перспективные коллективы», — сказал Кузнецов.

Специалисты Za Bor предлагают взглянуть на станцию «Нагатинский затон» как на музей, посвященный обитателям рек столичного региона. На стенах новой станции они планируют разместить реалистичные изображения рыб из натурального камня в технике мозаичного панно.

Удивительное метро

Сюрпризы московской подземки

Станцию «Кленовый бульвар» мастерская ARCHSLON собирается превратить в органичное продолжение культурного контекста района.

Интерьер будет выполнен с использованием белого и черного гранита, а форма вестибюля окажется современным прочтением куполов дворца Алексея Михайловича в Коломенском.

Напомним, конкурс на разработку облика будущих станций был объявлен в ноябре 2017 года. Их планируют открыть не раньше 2020 года

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM