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Названы дизайнеры двух будущих станций московского метро
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Названы дизайнеры двух будущих станций московского метро 

Мир24 3 часа назад
Победителями международного конкурса по разработке дизайна двух будущих станций Московского метрополитена «Нагатинский затон» и «Кленовый бульвар» стали архбюро Za Bor и ARCHSLON, сообщают «Известия» со ссылкой на главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.
«Конкурс завершен. Победили сильнейшие. Важно, что мы получили новые молодые имена в архитектуре. Это стало уже московской традицией — на конкурсах находить сильные и перспективные коллективы», — сказал Кузнецов.
Специалисты Za Bor предлагают взглянуть на станцию «Нагатинский затон» как на музей, посвященный обитателям рек столичного региона. На стенах новой станции они планируют разместить реалистичные изображения рыб из натурального камня в технике мозаичного панно.
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Станцию «Кленовый бульвар» мастерская ARCHSLON собирается превратить в органичное продолжение культурного контекста района.
Интерьер будет выполнен с использованием белого и черного гранита, а форма вестибюля окажется современным прочтением куполов дворца Алексея Михайловича в Коломенском.
Напомним, конкурс на разработку облика будущих станций был объявлен в ноябре 2017 года. Их планируют открыть не раньше 2020 года
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