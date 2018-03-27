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Концепцию станции метро «Кленовый бульвар» разработает архитектурная мастерская Archslon
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Концепцию станции метро «Кленовый бульвар» разработает архитектурная мастерская Archslon 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
Об этом на пресс-конференции
сообщил
директор по проектированию АО «Мосинжпроект» Рустам Черкесов.
«Сегодня мы подводим итоги уже четвертого конкурса, и это две станции Большой кольцевой линии Московского метрополитена. Архитектурные бюро, чьи проекты будут реализованы на этой линии, будут вписаны в историю метрополитена. Победитель на станции «Кленовый бульвар» — архитектурная мастерская Archslon», — цитирует Черкесова АГН «Москва».
Отмечается, что в ходе конкурса
были ограничения
и по выбору используемых в отделке материалов. Все материалы, которые будут применяться в оформлении станций — российского производства.
Фото © stroi.mos.ru
Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
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