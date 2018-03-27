Концепцию станции метро «Кленовый бульвар» разработает архитектурная мастерская Archslon

Об этом на пресс-конференции

сообщил

директор по проектированию АО «Мосинжпроект» Рустам Черкесов.

«Сегодня мы подводим итоги уже четвертого конкурса, и это две станции Большой кольцевой линии Московского метрополитена. Архитектурные бюро, чьи проекты будут реализованы на этой линии, будут вписаны в историю метрополитена. Победитель на станции «Кленовый бульвар» — архитектурная мастерская Archslon», — цитирует Черкесова АГН «Москва»

Отмечается, что в ходе конкурса

были ограничения

и по выбору используемых в отделке материалов. Все материалы, которые будут применяться в оформлении станций — российского производства.

Текст © Александр Сапожник / Москва меняется

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