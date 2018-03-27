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Участок метро от станции «Саларьево» до станции «Столбово» накроют сплошным металлическим навесом
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Участок метро от станции «Саларьево» до станции «Столбово» накроют сплошным металлическим навесом 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Это защитит инфраструктуру и поезда от осадков, а также от несанкционированного проникновения на пути.
Наземные перегоны на участке от станции «Саларьево» до станции «Столбово» накроют сплошным металлическим навесом. Они располагаются в новой Москве. Об этом сообщает Москомархитектура.
— Накрытие наземных перегонов защитит инфраструктуру и поезда от осадков, а также от несанкционированного проникновения на пути, — отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
В совокупности протяженность навесов составит примерно 6 тысяч погонных метров. Высота конструкции — 5 до 14 метров. Покрытие навеса будет выполнено в аэродинамической форме, повторяющей контур движущегося поезда. На железобетонном цоколе расположится однопролетный навес, их боковые сделаны в виде стены алюминиевых ламелей, которые размещены под разными углами. Это позволит сохранить сквозное проветривание, а также обеспечит пассажиров прекрасными панорамными видами, отмечается в сообщении.
Департамент Москвы по конкурентной политике разместил на сайте госзакупок информацию о тендере на строительство участка Сокольнической линии метро от станции «Саларьево» до станции метро «Столбово» (ТиНАО).
Завершить работы по строительству четырех новые станций метро — «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Столбово» с пристанционными сооружениями, а также переоборудование и реконструкцию станции «Саларьево» предполагается в октябре 2019 года.
Прием заявок на участие в конкурсе стартует 19 марта и продлится до 9 апреля.
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