Наземные перегоны от «Саларьево» до «Столбово» в Москве накроют сплошным навесом

Наземные перегоны от станции «Саларьево» до «Столбово» Московского метрополитена накроют сплошным навесом, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры. Общая протяжённость навесов — около 6 тыс. погонных метров. Они защитят инфраструктуру и поезда от осадков и несанкционированного проникновения на пути.

Покрытие навеса будет повторять форму движущегося состава, передаёт Nation News.

Как рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов , к 2025 году планируется увеличить объёмы метро практически вдвое с учётом Московского центрального кольца.

Ранее сообщалось, что работы на станции «Новокрестовская» Петербургского метрополитена перешли в финальную стадию.