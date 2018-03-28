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Наземные перегоны от «Саларьево» до «Столбово» в Москве накроют сплошным навесом
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Наземные перегоны от «Саларьево» до «Столбово» в Москве накроют сплошным навесом 

RT на русском 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Наземные перегоны от станции «Саларьево» до «Столбово» Московского метрополитена накроют сплошным навесом, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры. Общая протяжённость навесов — около 6 тыс. погонных метров. Они защитят инфраструктуру и поезда от осадков и несанкционированного проникновения на пути.
Покрытие навеса будет повторять форму движущегося состава, передаёт Nation News.
Как рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, к 2025 году планируется увеличить объёмы метро практически вдвое с учётом Московского центрального кольца.
Ранее сообщалось, что работы на станции «Новокрестовская» Петербургского метрополитена перешли в финальную стадию.
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