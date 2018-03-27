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Почти пять миллионов единиц багажа досмотрели инспекторы Службы безопасности метро
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Почти пять миллионов единиц багажа досмотрели инспекторы Службы безопасности метро 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Такие данные приводятся за февраль.
Досмотр багажа позволяет выявить запрещенные к перевозке предметы и опасные вещества.
— Порядка 5 миллионов единиц багажа досмотрели инспекторы метро в феврале 2018 года, это в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Такой рост связан с переходом досмотровых служб Московского метрополитена на усиленный режим работы, — рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.
Кроме того, штат Службы безопасности Московского метрополитена был увеличен. С начала года в столичном метро зафиксировано 20 тысяч нарушений. Большинство из них связаны с безбилетным проездом и незаконным предпринимательством.
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