Почти пять миллионов единиц багажа досмотрели инспекторы Службы безопасности метро

Такие данные приводятся за февраль.

Досмотр багажа позволяет выявить запрещенные к перевозке предметы и опасные вещества.

— Порядка 5 миллионов единиц багажа досмотрели инспекторы метро в феврале 2018 года, это в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Такой рост связан с переходом досмотровых служб Московского метрополитена на усиленный режим работы, — рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов

Кроме того, штат Службы безопасности Московского метрополитена был увеличен. С начала года в столичном метро зафиксировано 20 тысяч нарушений. Большинство из них связаны с безбилетным проездом и незаконным предпринимательством.