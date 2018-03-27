Оформить заявку на участие в ярмарке выходного дня можно на сайте mos.ru

Принять участие в ярмарке выходного дня можно будет, подав заявку уже со 2 апреля. Соответствующую информацию опубликовали на сайте мэра и Правительства Москвы

Уточняется, что желающие забронировать место на торговых площадках выходного дня смогут сделать это в период со 2 по 6 апреля. Столичные власти также сообщают, что в этом году на всех ярмарках будут выделены места для пенсионеров и горожан с ограниченными возможностями здоровья.

Чтобы подать заявку на участие в ярмарке выходного дня, необходимо зарегистрироваться на портале mos.ru , после чего перейти в раздел «Услуги», кликнуть по ссылке «Бизнес» и выбрать подраздел «Розничная торговля и общепит», далее — «Предоставление места для продажи товаров на ярмарке выходного дня в Москве ».

В Братееве в этом году ярмарочную площадку расположат: улица Братеевская, владение 16, корпус 1.

Фото: портал мэра и Правительства Москвы.