Во всех округах Москвы с 20 апреля заработают ярмарки выходного дня

Во всех московских округах заработают ярмарки выходного дня, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства. Приём онлайн-заявок на участие начнётся 2 апреля. Их могут подать главы фермерских или личных подсобных хозяйств, а также те, кто занимается огородничеством и животноводством.

Торговые места предоставляются бесплатно.

Первый ярмарочный сезон будет проходить с 20 апреля до 1 июля.

Как заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк , заработает 102 площадки во всех округах Москвы . Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».