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Во всех округах Москвы с 20 апреля заработают ярмарки выходного дня
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Во всех округах Москвы с 20 апреля заработают ярмарки выходного дня 

RT на русском 2 часа назад
Во всех московских округах заработают ярмарки выходного дня, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства. Приём онлайн-заявок на участие начнётся 2 апреля. Их могут подать главы фермерских или личных подсобных хозяйств, а также те, кто занимается огородничеством и животноводством.
Торговые места предоставляются бесплатно.
Первый ярмарочный сезон будет проходить с 20 апреля до 1 июля.
Как заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, заработает 102 площадки во всех округах Москвы. Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».
Ранее стало известно, что на тематических ярмарках в честь 8 Марта в Московской области побывали более 480 тыс. человек.
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