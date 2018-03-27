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Москвичи смогут почтить память погибших в Кемерово на Манежной площади
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Москвичи смогут почтить память погибших в Кемерово на Манежной площади 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Место для почтения памяти погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово организуют в Москве на Манежной площади, заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе заседания президиума столичной мэрии во вторник.
"Ко мне обратился председатель Общественной палаты Москвы с просьбой организовать место для выражения памяти, скорби по погибшим в Кемерово. Прошу совместно с Общественной палатой организовать такое место на Манежной площади, все необходимые мероприятия провести в короткие сроки так, чтобы удобно было москвичам прийти возложить цветы и отдать память погибшим", — сказал он.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.
По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009 год, 153 жертвы).
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