ГИБДД: Водитель автомобиля погиб при столкновении с автобусом на остановке на юге Москвы 

Водитель автомобиля погиб при в результате столкновения с автобусом в столичном районе Нагатино-Садовники, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД по столице.
«На Варшавском шоссе в районе д. 39 водитель легкового автомобиля наехал на автобус, стоявший на остановке общественного транспорта. В результате водитель машины скончался. Пассажиры автобуса, а также люди, стоявшие на остановке, не пострадали», — рассказали в ведомстве.
На месте аварии работают сотрудники полиции, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.
Ранее источник Агентства «Москва» в правоохранительных органах сообщал о ДТП с участием автобуса и двух автомобилей, в результате которого погиб один человек.