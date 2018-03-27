ГИБДД: Водитель автомобиля погиб при столкновении с автобусом на остановке на юге Москвы

«На Варшавском шоссе в районе д. 39 водитель легкового автомобиля наехал на автобус, стоявший на остановке общественного транспорта. В результате водитель машины скончался. Пассажиры автобуса, а также люди, стоявшие на остановке, не пострадали», — рассказали в ведомстве.

На месте аварии работают сотрудники полиции, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.