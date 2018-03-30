Ещё
Движение транспорта ограничат
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Движение транспорта на улицах Москвы ограничат из-за пасхальных мероприятий 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТАСС
На некоторых участках московских улиц будет перекрыто движение в связи с транспортным обслуживанием столичных кладбищ на Вербное воскресенье, Пасху и Красную горку, сообщает "Интерфакс".
Как сообщает ЦОДД, 1, 8, 15 апреля с 6:00 до 16:00 будет перекрыт участок Рузской улицы от улицы Покрышкина до улицы Коштоянца; участок Боровского и Востряковского шоссе от Никулинской улицы до Озерной; участок Фестивальной улицы от Ленинградского шоссе до Смольной улицы; участок проезда Стратонавтов от Волоколамского проезда до Тушинской площади.
Также 1, 8, 15, 17 апреля с 6:00 до 16:00 будет перекрыт участок на улице Адмирала Корнилова от Калужского до Киевского шоссе.
ТВ Центр: последние новости
В Москве началось строительство станции метро "Воронцовская" Три станции фиолетовой линии московского метро закроют на неделю ГИБДД призвала москвичей быть предельно внимательными за рулем
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию491
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ280
Тело Мавроди оказалось никому не нужно75
В Крыму высмеяли заявление Киева анекдотом86
Пока вы спали: Армия призовет 128 тысяч человек34
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
04:41
Жителям Волоколамска выдали респираторы
Общество
Гусь наказал издевающегося над ним американца
В мире Общество
02:46
30-летняя Ирина Муравьева сыграла школьницу
Шоу-бизнес
03:52
Начало апреля будет дождливым и теплым
Общество Новости Москвы
00:25
В Плесецке запустили «Сармат»
Оружие Армия
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
00:24
В Таиланде автобус загорелся на ходу
Происшествия Автоспорт/Мотоспорт
03:32
США высылают торгпреда России
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение