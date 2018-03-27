Подходы к станциям метро в столице расчищают более 800 человек

Из-за снегопада столичная подземка работает в усиленном режиме, подходы к станциям метро расчищают более 800 человек. Об этом сообщается на официальном портале Мэра и Правительства Москвы.

Город готовится к последнему в этом сезоне снегопаду: горожан ждут заморозки, гололедица, мокрый снег и сильный ветер. В частности, водителей в вечерний час пик просят пересесть на общественный транспорт.

Также рекомендуется соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров. Пешеходам тоже нужно быть внимательнее, двигаться осторожнее и надевать удобную нескользящую обувь.

«Днем 28 марта осадки прекратятся, а солнце прогреет воздух до нуля градусов. Похожая погода — с ночными морозами и дневной оттепелью — сохранится до пятницы. В выходные днем потеплеет до плюс пяти, а ночью термометры покажут минус два — минус семь градусов», — отмечается в сообщении.