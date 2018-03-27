«Желтый» уровень опасности погоды объявлен на 28 марта из-за похолодания

Повышенный уровень погодной опасности 28 марта будет действовать на территории Владимирской и Ярославской областей.

Синоптики объявили «желтый» уровень опасности погодных условий в столице на среду, 28 марта, из-за похолодания.

По ожиданиям специалистов, ночью температура воздуха составит около минус 12 — минус 10 градусов по Цельсию. В дневные часы столбики термометров поднимутся до минус двух — ноля градусов. В среду будет без осадков, местами возможно образование гололедицы.

— Погода потенциально опасна, — сообщили в пресс-службе Гидрометцентра.

Повышенный уровень погодной опасности 28 марта будет действовать на территории соседних — Владимирской и Ярославской областей.

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