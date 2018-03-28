Почти девять тысяч дорожных ям залатали в Москве с начала года

Специалисты Государственного бюджетного учреждения «Автомобильные дороги» с начала 2018 года устранили около девяти тысяч ям на проезжих частях. Об этом стало известно 27 марта.

— Сам по себе ямочный ремонт — это временная мера, которая помогает избежать аварийных ситуаций на дорогах, — подчеркнул начальник управления по текущему ремонту дорог ГБУ «Автомобильные дороги» Вадим Драничников.

Он отметил, что локальных разрушений стало почти в два раза меньше, чем за тот же период 2017 года. Вадим Драничников объяснил, что причинами образования ям на асфальте стали природные факторы и большая транспортная загруженность дорог.

Представитель ведомства рассказал, что около половины заявок об обнаруженных провалах асфальта поступают через портал «Наш город» от бдительных москвичей.