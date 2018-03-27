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Пассажира метрополитена «зажевал» неисправный эскалатор
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Пассажира метрополитена «зажевал» неисправный эскалатор 

360tv.ru 54 минуты назад
В Стамбульском метрополитене мужчина провалился внутрь вышедшего из строя эскалатора. Об инциденте сообщило местное издание Hurriyet. Видеозапись происшествия доступна на YouTube.
Происшествие случилось на станции метро «Аязага». пассажиры на свой страх и риск опускаются внутрь подземки по неисправному эскалатору. Вдруг лента лестницы начала движение, несколько человек не удержались на ногах и упали, при этом в ленте эскалатора отсутствовали несколько ступеней. В это отверстие и провалился пассажир.
В итоге все закончилось не так трагично, как можно было бы предположить. Провалившийся в нутро эскалатора мужчина госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.
Турецкая полиция утверждает, что перед сломанным механизмом стоял предупреждающий о поломке знак, но пассажиры, как водится, не обратили на него никакого внимания. Один из них и поплатился за свою самоуверенность.
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл южный вестибюль станции «Спортивная» Сокольнической (красной) линии столичного метрополитена. Здесь появились новые эскалаторы и турникеты, а пропускная способность станции увеличилась на треть. Вестибюль уже прозвали «фанатским».
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