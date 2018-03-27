Пассажира метрополитена «зажевал» неисправный эскалатор

В Стамбульском метрополитене мужчина провалился внутрь вышедшего из строя эскалатора. Об инциденте сообщило местное издание Hurriyet. Видеозапись происшествия доступна на YouTube.

Происшествие случилось на станции метро «Аязага». пассажиры на свой страх и риск опускаются внутрь подземки по неисправному эскалатору. Вдруг лента лестницы начала движение, несколько человек не удержались на ногах и упали, при этом в ленте эскалатора отсутствовали несколько ступеней. В это отверстие и провалился пассажир.

В итоге все закончилось не так трагично, как можно было бы предположить. Провалившийся в нутро эскалатора мужчина госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

Турецкая полиция утверждает, что перед сломанным механизмом стоял предупреждающий о поломке знак, но пассажиры, как водится, не обратили на него никакого внимания. Один из них и поплатился за свою самоуверенность.