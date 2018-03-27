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Беговой сезон стартует 1 апреля
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Беговой сезон в столице стартует 1 апреля 

Москва24 1 час назад
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Более семи тысяч человек примут участие в марафоне "Апрель", которым стартует беговой сезон в столице. Участники пробегут пять километров по Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В прошлом году десять спортсменов, бежавших дистанцию, преодолели ее менее чем за 15 минут.
Помимо "Апреля" в этом сезоне пройдут еще семь забегов Московского марафона. 15 апреля и 14 октября пройдет кросс "Лисья гора", 20 мая состоится Московский полумарафон, 10 июня — Красочный забег, 28 июля — Ночной.
26 августа пройдет полумарафон "Лужники", а 23 сентября состоится главное беговое событие сезона — Московский марафон. Завершит сезон трейловый забег на Крылатских холмах.
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