Беговой сезон стартует 1 апреля

Беговой сезон в столице стартует 1 апреля

Более семи тысяч человек примут участие в марафоне "Апрель", которым стартует беговой сезон в столице. Участники пробегут пять километров по Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной, сообщает портал мэра и правительства Москвы

В прошлом году десять спортсменов, бежавших дистанцию, преодолели ее менее чем за 15 минут.

Помимо "Апреля" в этом сезоне пройдут еще семь забегов Московского марафона. 15 апреля и 14 октября пройдет кросс "Лисья гора", 20 мая состоится Московский полумарафон, 10 июня — Красочный забег, 28 июля — Ночной.

26 августа пройдет полумарафон "Лужники", а 23 сентября состоится главное беговое событие сезона — Московский марафон. Завершит сезон трейловый забег на Крылатских холмах.