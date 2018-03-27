Московский планетарий открыл запись на празднование выпускных

«Московский планетарий подготовил для выпускников детских садов и младшей школы интересные программы, включающие и активную игру, и образовательную часть. Ребят ждет невероятное космическое путешествие по интерактивному музею «Лунариум», где в сопровождении экскурсовода выпускники смогут провести интересные научные опыты, стать членом космического экипажа, узнать, как выжить в космосе, и какие необычные явления происходят на планетах Солнечной системы», — говорится в сообщении. Московский планетарий объявил об открытии записи на празднование выпускных. Об этом сообщили в пресс-службе планетария.

В пресс-службе уточнили, что заказать программу можно на сайте планетария. «Количество участников — до 30 человек. Продолжительность праздничной программы — 1 час. После ее окончания гости могут продолжить посещение музея самостоятельно без ограничения времени (в течение рабочих часов музея). В кафе „Телескоп“ можно заказать праздничный обед, торт и другие лакомства, любимые детьми», — отметили в пресс-службе.