Для 30 экспрессов Савеловского направления введена дополнительная остановка 

С 25 марта 30 экспрессов Савеловского направления начали останавливаться для посадки и высадки пассажиров у железнодорожной платформы Окружная. Это касается электричек, выполняющих рейсы Лобня — Москва, Одинцово — Дмитров, Можайск — Дмитров, Лобня — Звенигород и Можайск — Лобня. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Центральная ППК».
«Назначение остановки на платформе Окружная даст возможность пассажирам экспрессов совершить пересадку на одноименную станцию МЦК и сократит время в пути для жителей Подмосковья», — говорится в сообщении.
Исключением стали экспрессы сообщением Москва — Большая Волга — Дубна, которые по-прежнему проезжают Окружную без остановки. (мю)