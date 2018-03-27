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Для 30 экспрессов Савеловского направления введена дополнительная остановка
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Для 30 экспрессов Савеловского направления введена дополнительная остановка 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
С 25 марта 30 экспрессов Савеловского направления начали останавливаться для посадки и высадки пассажиров у железнодорожной платформы Окружная. Это касается электричек, выполняющих рейсы Лобня — Москва, Одинцово — Дмитров, Можайск — Дмитров, Лобня — Звенигород и Можайск — Лобня. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Центральная ППК».
«Назначение остановки на платформе Окружная даст возможность пассажирам экспрессов совершить пересадку на одноименную станцию МЦК и сократит время в пути для жителей Подмосковья», — говорится в сообщении.
Исключением стали экспрессы сообщением Москва — Большая Волга — Дубна, которые по-прежнему проезжают Окружную без остановки. (мю)
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