Архитектурную концепцию станции БКЛ метро «Кленовый бульвар» разработает мастерская Archslon

Архитектурную концепцию станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена разработает архитектурная мастерская Archslon. Об этом на пресс-конференции сообщил директор по проектированию АО «Мосинжпроект» Рустам Черкесов.

«Сегодня мы подводим итоги уже четвертого конкурса, и это две станции Большой кольцевой линии Московского метрополитена. Архитектурные бюро, чьи проекты будут реализованы на этой линии, будут вписаны в историю метрополитена. Победитель на станции «Кленовый бульвар» — архитектурная мастерская Archslon», — заявил Р. Черкесов.

Россия; Будапешт, Ранее стало известно, что в финал конкурса на разработку концепции станции «Кленовый бульвар» вышли консорциум HAAST+Sporaarchitechitects ( Москва Венгрия ), архитектурная мастерская Archslon (Москва, Россия), консорциум Pride + Ariasranea (Москва, Россия; Кордова, Аргентина ), консорциум архитектурного бюро «Хвоя» + E. S. M. E ( Санкт-Петербург , Россия; Рим Милан , Пьетрельчина, Италия ); Ind Architetcts (Москва, Россия).

В ноябре 2017 г. власти Москвы объявили конкурс на разработку архитектурной концепции станций БКЛ «Нагатинский затон» и «Кленовый бульвар». Конкурс проходил в два этапа: на первом этапе по каждой станции жюри выбрало по пять финалистов на основании заявки, портфолио, а также эссе и предложенных участниками визуализаций. Во время второго этапа финалисты доработали свои идеи в соответствии с требованиями расширенного технического задания. Далее специалисты жюри выбрали шорт-лист из предложений, лучшие из которых будут реализованы.