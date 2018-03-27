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Архитектурную концепцию станции БКЛ метро «Кленовый бульвар» разработает мастерская Archslon
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Архитектурную концепцию станции БКЛ метро «Кленовый бульвар» разработает мастерская Archslon 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИАМО
Архитектурную концепцию станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена разработает архитектурная мастерская Archslon. Об этом на пресс-конференции сообщил директор по проектированию АО «Мосинжпроект» Рустам Черкесов.
«Сегодня мы подводим итоги уже четвертого конкурса, и это две станции Большой кольцевой линии Московского метрополитена. Архитектурные бюро, чьи проекты будут реализованы на этой линии, будут вписаны в историю метрополитена. Победитель на станции «Кленовый бульвар» — архитектурная мастерская Archslon», — заявил Р. Черкесов.
Ранее стало известно, что в финал конкурса на разработку концепции станции «Кленовый бульвар» вышли консорциум HAAST+Sporaarchitechitects (Москва, Россия; Будапешт, Венгрия), архитектурная мастерская Archslon (Москва, Россия), консорциум Pride + Ariasranea (Москва, Россия; Кордова, Аргентина), консорциум архитектурного бюро «Хвоя» + E. S. M. E (Санкт-Петербург, Россия; Рим, Милан, Пьетрельчина, Италия); Ind Architetcts (Москва, Россия).
В ноябре 2017 г. власти Москвы объявили конкурс на разработку архитектурной концепции станций БКЛ «Нагатинский затон» и «Кленовый бульвар». Конкурс проходил в два этапа: на первом этапе по каждой станции жюри выбрало по пять финалистов на основании заявки, портфолио, а также эссе и предложенных участниками визуализаций. Во время второго этапа финалисты доработали свои идеи в соответствии с требованиями расширенного технического задания. Далее специалисты жюри выбрали шорт-лист из предложений, лучшие из которых будут реализованы.
В состав жюри конкурса вошли заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин, начальник Московского метрополитена Виктор Козловский, а также ведущие российские и зарубежные специалисты в сфере архитектуры, дизайна, строительных технологий и городского планирования.
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