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С. Кузнецов: Архитектурную концепцию станции БКЛ метро «Нагатинский затон» разработает мастерская Za bor
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С. Кузнецов: Архитектурную концепцию станции БКЛ метро «Нагатинский затон» разработает мастерская Za bor 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом на пресс-конференции сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
«Победителем по станции «Нагатинский затон» стала архитектурная мастерская Za bor», — сказал С. Кузнецов.
Ранее стало известно, что в финал конкурса на разработку концепции станции «Нагатинский затон» попали Консорциум HAAST+Sporaarchitechitects (Москва, Россия; Будапешт, Венгрия), Vertex Architects (Москва, Россия), архитектурная мастерская Za bor (Москва, Россия), Ind Architetcts (Москва, Россия), Консорциум «АЕЛ» («АЕЛ» + бюро U-R-A (Москва, Россия; Рига, Латвия). В ноябре 2017 г. власти Москвы объявили конкурс на разработку архитектурной концепции станций БКЛ «Нагатинский затон» и «Кленовый бульвар». Конкурс проходил в два этапа: на первом этапе по каждой станции жюри выбрало по пять финалистов на основании заявки, портфолио, а также эссе и предложенных участниками визуализаций. Во время второго этапа финалисты доработали свои идеи в соответствии с требованиями расширенного технического задания. Далее специалисты жюри выбрали шорт-лист из предложений, лучшие из которых будут реализованы.
В состав жюри конкурса вошли заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, главный архитектор Москвы С. Кузнецов, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин, начальник Московского метрополитена Виктор Козловский, а также ведущие российские и зарубежные специалисты в сфере архитектуры, дизайна, строительных технологий и городского планирования.
Станция «Нагатинский затон» — станция восточного участка БКЛ, следующая за станцией «Печатники». Ее вестибюль будет расположен в начале ул. Коломенская. По проекту «Нагатинский затон» — станция мелкого заложения, с одним вестибюлем и береговыми платформами. Станция «Кленовый бульвар» следует за «Нагатинским затоном». Она также является станцией мелкого заложения с одним вестибюлем и береговыми платформами.
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