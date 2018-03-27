Названы дизайнеры двух будущих станций метро

Названы дизайнеры двух будущих станций столичного метро

— Конкурс завершен. Победили сильнейшие. Важно, что мы получили новые молодые имена в архитектуре. Это стало уже московской традицией — на конкурсах находить сильные и перспективные коллективы, — пояснил Сергей Кузнецов. Стали известны победители международного конкурса на разработку дизайна будущих станций метро «Нагатинский затон» и «Кленовый бульвар».

Он также добавил, что в дальнейшем столичные власти планируют продолжать практику проведения подобных конкурсов.

Для станции «Нагатинский затон» архивное бюро Za Bor представило концепцию, согласно которой пассажирам предлагается взглянуть на объект транспортной инфраструктуры как на музей, посвященный обитателям рек столичного региона.

В свою очередь, мастерская ARCHSLON предлагает для станции «Кленовый бульвар» создать концепцию, согласной которой она станет органичным продолжением культурного контекста района, сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства.