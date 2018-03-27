Более 150 сотрудников транспортного комплекса дежурят возле закрытых станций ТКЛ

Об этом сообщается в микроблоге Twitter Московского транспорта.

Почти 150 сотрудников «Организатора перевозок» дежурят в районе метро «Кузьминки», «Жулебино», «Выхино», «Лермонтовский проспект» и «Котельники». Они рассказывают, где останавливаются компенсационные автобусы и куда временно перенесли остановки наземного транспорта.

— Московский транспорт (@DtRoad)

March 27, 2018

Сотрудники «Мосгортранса» помогают пассажирам ориентироваться в районе станций метро «Кузьминки», «Жулебино», «Выхино», «Лермонтовский проспект» и «Котельники».

ЗАКРЫТЫЕ СТАНЦИИ

Напомним, что с 24 по 30 марта включительно закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии: «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект». В этот период поезда будут курсировать от станции «Планерная» до станции «Выхино» и обратно. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу, 31 марта, в 05:30 мск Фото © Полина Наседкина Москва меняется

Текст © Александр Сапожник / Москва меняется

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