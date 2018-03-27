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Синоптик: Метеорологическая весна ожидается 1 апреля
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Синоптик: Метеорологическая весна ожидается 1 апреля 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Обычно этот период наступает, когда среднесуточная температура начинает переходить через отметку ноль градусов.
В начале апреля в столице наступит метеорологическая весна. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.
— Середина недели у нас холодная, а потом начнется повышение температуры. Можно рассчитывать, что метеорологическая весна придет 1-2 апреля, — объяснила Марина Макарова.
По ее словам, чаще всего метеорологическая весна наступает, когда среднесуточная температура начинает переходить через отметку ноль градусов.
— В субботу, 31 марта, уже все начнет таять: днем весна, а ночью минус четыре — минус девять градусов, то есть среднесуточная температура будет отрицательная. А в воскресенье, 1 апреля, дневная и ночная температуры уже сравняются, — пояснила Марина Макарова.
Она добавила, что нужно подождать около пяти суток, чтобы можно было говорить об устойчивом переходе, отмечает агентство городских новостей «Москва».
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