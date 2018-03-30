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Москву накроет теплый циклон с дождями
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Москву накроет теплый циклон с дождями 

Мослента 27 минут назад
Фото: Подмосковье Сегодня
В начале апреля в столичном регионе установится теплая и дождливая погода. Об этом в пятницу, 30 марта, сообщили агентству «Москва» в центре погоды «Фобос».
По прогнозам синоптиков, уже в воскресенье, 1 апреля, московский регион окажется в теплом секторе циклона. В результате днем температура в столице вырастет до плюс 4-6 градусов, в Подмосковье потеплеет до 2-7 градусов выше нуля. При этом ночью еще возможен небольшой снег и гололедица, днем местами пройдут дожди.
«Облачно, тепло и с осадками — ночью в виде дождя и мокрого снега, днем в виде дождя — будет и начало новой недели», — отметили в погодном центре.
Ранее специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец пообещал, что с 3 апреля в столичный регион придет мощное потепление.
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