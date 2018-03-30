Москву накроет теплый циклон с дождями

В начале апреля в столичном регионе установится теплая и дождливая погода. Об этом в пятницу, 30 марта, сообщили агентству «Москва» в центре погоды «Фобос».

По прогнозам синоптиков, уже в воскресенье, 1 апреля, московский регион окажется в теплом секторе циклона. В результате днем температура в столице вырастет до плюс 4-6 градусов, в Подмосковье потеплеет до 2-7 градусов выше нуля. При этом ночью еще возможен небольшой снег и гололедица, днем местами пройдут дожди.

«Облачно, тепло и с осадками — ночью в виде дождя и мокрого снега, днем в виде дождя — будет и начало новой недели», — отметили в погодном центре.