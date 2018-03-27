В Богородском идет активный вывоз снега

В пятницу, 23 марта, на оперативном заседании, которое состоялось в префектуре Восточного округа, одним из ключевых вопросов стал вопрос уборки и вывоза снега из районов ВАО города Москвы

Так по свидетельствам представителей коммунальных служб, активный вывоз на снегосплавы идет во всех районах округа. На конец прошлой недели лучшие показатели по вывозу снега были выявлены в районах Ивановское, Преображенское, Богородское

Напомним, что в течение февраля и марта 2018 года в Москве наблюдались несколько крупных и затяжных снегопадов.

В эти дни были побиты некоторые рекорды, а коммунальные службы перешли на круглосуточный режим работы.