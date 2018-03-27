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В Смольном объяснили, почему петербургское метро медленно строится
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В Смольном объяснили, почему петербургское метро медленно строится 

РЖД-Партнер 42 минуты назад
Фото: РЖД-Партнер
— Во-первых, у нас тяжелая геоподоснова, метро глубокого заложения, и требуется в разы больше ресурсов для того, чтобы прокладывать тоннели и возводить станции. Во-вторых, в Москве бюджет значительно больше, чем в Петербурге. Это два основных фактора, которые нас отличают от столицы. Тем не менее, общественный транспорт — наше приоритетное направление, и он будет развиваться, — отметил чиновник.
Игорь Албин заявил, что город будет создавать условия для развития общественного городского транспорта, дабы снизить количество автомобилей на дорогах. Кстати, чиновник сказал, что сам также пользуется
метрополитеном на выходных и особенно часто — в Москве, потому что там метро спасает от уличных пробок.
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