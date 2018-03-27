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Метеорологическая весна наступит в апреле
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Метеорологическая весна наступит в апреле 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
На этой неделе в Москве установилась достаточно холодная погода, однако скоро весна заявит о себе. По сообщению агентства городских новостей «Москва» со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра России Марину Макарову, несмотря на холодную середину, неделя закончится потеплением.
«Можно рассчитывать, что метеорологическая весна придет 1-2 апреля», — сказала она, пояснив, что метеорологическая весна наступает, когда среднесуточная температура переходит через ноль градусов в сторону повышения.
«В субботу, 31 марта, уже все начнет таять: днем весна, а ночью минус 4 — минус 9 градусов, то есть среднесуточная температура будет отрицательная. А в воскресенье, 1 апреля, дневная и ночная температуры уже сравняются. Но нужно подождать каких-то пять суток, чтобы сказать, что это устойчивый переход», — заключила Макарова.
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