Метеорологическая весна наступит в апреле

«Можно рассчитывать, что метеорологическая весна придет 1-2 апреля», — сказала она, пояснив, что метеорологическая весна наступает, когда среднесуточная температура переходит через ноль градусов в сторону повышения.

«В субботу, 31 марта, уже все начнет таять: днем весна, а ночью минус 4 — минус 9 градусов, то есть среднесуточная температура будет отрицательная. А в воскресенье, 1 апреля, дневная и ночная температуры уже сравняются. Но нужно подождать каких-то пять суток, чтобы сказать, что это устойчивый переход», — заключила Макарова.