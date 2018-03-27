Сергей Юров поручил активнее убирать снег из‐за сильных осадков в Балашихе

Глава Балашихи Сергей Юров поручил активнее убирать снег в связи с сильными снегопадами. Об этом он сообщил в ходе оперативного совещания.

Сейчас погода очень переменчива, снова начались снегопады. В связи с этим дорожным и коммунальным службам необходимо активнее убирать снег с территории города

— Сергей Юров.

Он добавил, что в первую очередь от снега необходимо очищать детские площадки, подходы к жилым домам, социальным объектам, пешеходным переходам, железнодорожным станциям и автобусным остановкам, а также по маршрутам следования общественного транспорта.

Во вторник на Москву Подмосковье обрушился мощный снегопад. Высота покрова составляет 43–50 сантиметров, что намного больше нормы.

Ранее глава Балашихи поручил организовать субботники в отдаленных микрорайонах города.