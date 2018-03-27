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Сергей Юров поручил активнее убирать снег из‐за сильных осадков в Балашихе
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Сергей Юров поручил активнее убирать снег из‐за сильных осадков в Балашихе 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Глава Балашихи Сергей Юров поручил активнее убирать снег в связи с сильными снегопадами. Об этом он сообщил в ходе оперативного совещания.
Сейчас погода очень переменчива, снова начались снегопады. В связи с этим дорожным и коммунальным службам необходимо активнее убирать снег с территории города
— Сергей Юров.
Он добавил, что в первую очередь от снега необходимо очищать детские площадки, подходы к жилым домам, социальным объектам, пешеходным переходам, железнодорожным станциям и автобусным остановкам, а также по маршрутам следования общественного транспорта.
Во вторник на Москву и Подмосковье обрушился мощный снегопад. Высота покрова составляет 43–50 сантиметров, что намного больше нормы.
Ранее глава Балашихи поручил организовать субботники в отдаленных микрорайонах города.
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