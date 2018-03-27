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Велодром для любителей экстремального спорта построят в Западном Дегунине
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Велодром для любителей экстремального спорта построят в Западном Дегунине 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
ВМХ-велодром для экстремалов построят на Ангарской улице до конца этого года. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. Трассу протяженностью 270 метров возведут на Ангарской улице.
— У комплекса будет необычное архитектурное решение — здесь появится оригинальный стартовый спуск, который будет начинаться на крыше одного из зданий, — отметил Бочкарев.
По его словам, велодром будет передан в ведение детско-юношеских спортивных школ.
Глава департамента напомнил, что в этом году за счет средств бюджета планируется построить 13 спортивных объектов. (то)
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