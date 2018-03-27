Велодром для любителей экстремального спорта построят в Западном Дегунине

ВМХ-велодром для экстремалов построят на Ангарской улице до конца этого года. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. Трассу протяженностью 270 метров возведут на Ангарской улице.

— У комплекса будет необычное архитектурное решение — здесь появится оригинальный стартовый спуск, который будет начинаться на крыше одного из зданий, — отметил Бочкарев.

По его словам, велодром будет передан в ведение детско-юношеских спортивных школ.

Глава департамента напомнил, что в этом году за счет средств бюджета планируется построить 13 спортивных объектов. (то)